Игорь Кондратюк сказал, что не хочет быть провидцем и выражаться в сфере, в которой не разбирается. Но слушает и читает профессионалов своего дела.

К слову Я бы хотел, чтобы 1 сентября дети пошли в школу, – Кондратюк предположил, как долго может быть война

Не знаю, не буду выступать провидцем, достаточно прочесть людей, которые считают себя военными экспертами. В основном люди считают, что нет, что это паранойя и ему (Путину, – Showbiz 24) это ничего не даст, и смысла в этом нет. Но клянусь, когда первый "зеленый человечек" появился возле воинской части в Крыму, это тоже уже была паранойя и она ему ничего не дала в долгосрочной перспективе,

– заметил Кондратюк.

Мужчина иронически отметил, что он также не является экспертом по психиатрии, поэтому не знает, что на уме у главы Кремля.

"Я по образованию физик, кандидат биологических наук, а уже потом стал телеведущим и что-то пробую в кино, но я вообще далек от психиатрии. Поэтому об этой паране мне говорить неуместно и неквалифицированно", – добавил продюсер.