Поздно вср*лась Света, – Кондратюк жестко "прошелся" по Лободе и MARUV

Телепродюсер Игорь Кондратюк никогда не боялся критиковать украинских звезд, которые после 2014 года "смылись" на заработки в Москву. Среди них и Светлана Лобода, сейчас осуждающая Россию. Однако шоумен считает, что та "поздно вср*лась".

60-летний Игорь Кондратюк неоднократно говорил, что такие звезды, как Ани Лорак, Светлана Лобода, MARUV, София Ротару и другие, для него давно умерли. Поэтому их горькие слезы не умиляют его и теперь.

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Игорь Кондратюк "прошёлся" по Лободе и MARUV

Поздно вср*лась Света Лобода. Могу ей сказать в глаза. Она для меня умерла. Будь моя воля, я бы не дал ей ни одной площадки в этой стране, даже дискотеку в Каланчаке Херсонской области,

– заявил возмущенный Игорь Кондратюк.

Досталось от него и MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая сорвала Украине Евровидение-2019 и бросилась на заработки в Москву, а теперь отмалчивается о войне. Единственное, на что ее хватило, – попросить российских военнослужащих задуматься, потому что "матерям нужны живые сыновья".

"Я не знаю, что делать с больной девушкой MARUV – на ее родине в Павлограде расфигачили железнодорожную станцию ​​те, для кого она поет и показывает голую задницу. Что с ней делать? Одноклеточные существа", – высказался шоумен. Он добавил, что "взял бы за шкурку" всех гастролерш и "заставил выступать в коротких юбках для кадыровцев" в Буче.

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Игорь Кондратюк о звании "народных" у гастролеров

Прокомментировал Кондратюк и инициативу Рады лишить государственных наград звездных предателей Украины. Он полностью "за" и считает, что это нужно было сделать 8 лет назад, в 2014 году.

"Все прохиндее типа Баскова, Киркорова, украинские певицы и певцы, которые выступают в России, не имеют права носить никакого звания. Потому что на них въехали российские танки, и влетели российские самолеты на украинскую землю. Они были тем передовым фронтом, разведчиками, которые прощупывали возможности прийти сюда", – без колебаний сказал телепродюсер.

Звезды-предатели, имеющие государственные звания Украины: