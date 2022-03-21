"Поздно, Регина": на 25-й день войны Регина Тодоренко исполнила песню Zombie

Телеведущая Регина Тодоренко не высказывалась против войны, которая сейчас идет на территории Украины. Лишь на 25 день войны артистка решила спеть, заявив, что музыка всегда звучит убедительнее.

Регина Тодоренко родом из Одессы, но сейчас проживает и работает в России. За 25 дней войны она ни разу не высказывалась против войны, хотя родители живут в Одессе, которая сейчас находится под прицелом российских оккупантов.

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Регина Тодоренко спела на 25-й день войны

Певица и телеведущая 25 дней войны молчала и не высказывалась против войны в Украине, не призывала Россию остановить военные действия. Лишь 20 марта она опубликовала в сети видео, где исполняет песню-протест Zombie ирландской рок-группы The Cranberries.

Музыка всегда звучит более убедительно,

– написала Регина под видео.

Регина Тодоренко спела Zombie: смотрите видео онлайн

Публикацию артистки комментировали, однако со временем она скрыла все комментарии и заблокировала возможность комментировать. Некоторые из высказываний подписчиков знаменитости сохранились в сети.

"Поздно, Регина, 25-й день войны".

"Гимн Украины боитесь сыграть?"

"Регино, убедительно звучат слова через рот! Когда ситуацию в Украине называют войной! Войной, которую развязала Россия. Ужасно, что вы – украинка и не можете говорить об этом! Слава Украине".

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