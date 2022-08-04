"Ну ты же девочка": Приходько показала архивные фото из журналов, за которые ее называли "пацанкой"

Певица Анастасия Приходько отреагировала на ажиотаж, связанный с фото Елены Зеленской для Vogue. Она показала свои фотографии, за которые ее называли "пацанкой".

Елена Зеленская на обложке Vogue предстала в маскулинной позе, по которой подверглась критике. Но активисты и известные украинцы выступили в защиту первой леди, доказав, что женщина может сидеть так, как ей вздумается.

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Анастасия Приходько показала архивные фото

На весь ажиотаж и обсуждение вокруг Зеленской позы отреагировала Анастасия Приходько. Исполнительница призналась, что и сама имеет схожие фото, и так же подвергалась только критике из-за "недевичьи" позы.

Знаете, что обидно? А то, что в 2016 и 2018 мне говорили: Настя, ну ты девочка, что это за позы, кто так сидит? Ты что пацан? А теперь эта поза называется "Сильная женщина"... Ну слава Богу,

– поделилась Анастасия.

Приходько опубликовала архивные фото 6-летней и 4-летней давности, на которых позирует, как Зеленская. Она добавила, что фотографию в белом платье сделал фотограф из Донецка, работавший психологом. Артистка рассказала, что хотела поддержать талантливого юношу.



Анастасия Приходько / Фото из фейсбука певицы



Анастасия Приходько / Фото из фейсбука певицы

Фото Зеленской для Vogue