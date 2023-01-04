Тошнит от стыда, – Маша Ефросинина высмеяла предательницу Повалий за "Червону руту"

На Новый год предательница Повалий выступила на "Голубом огоньке". Более того, пока Украину обстреливали ракетами, она спела на украинском. Маша Ефросинина отреагировала на этот цинизм, признавшись, что ее "тошнит от стыда".

В новогоднюю ночь россияне цинично обстреливали Украину. В то время певица-предательница не просто в очередной раз умолчала о войне, а развлекала оккупантов на праздничной вечеринке.

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Ефросинина об предательнице Повалий

В эфире "Голубого огонька" Повалий спела легендарное произведение Владимира Ивасюка "Червона рута" на украинском языке. Маша Ефросинина не смогла обойти вниманием этот циничный поступок артистки. Она призналась, что ее тошнило от стыда.

Я никогда не думала, что от стыда за действия другого человека меня может тошнить!

– написала Маша в инстаграмм-сторис.



Ефросинина о Повалии / Скриншот инстаграм-сторис ведущей

А Анатолий Анатолич "разнес" Меладзе

У Валерия Меладзе был новогодний корпоратив в Дубае, где на обращение фана ответил "Героям слава". После этого в России начали говорить о том, чтобы лишить Меладзе народных званий и признать "иноагентом". Тогда артист быстро переобулся, назвал войну конфликтом, а украинцев и россиян – "близкими народами". Анатолий Анатолич отметил, что Меладзе прекрасно понимает, что происходит в Украине, просто он трус: "Быть Валерием Меладзе – это называть войну конфликтом, антагонизмом или даже спецоперацией. Я, как и Валера, не хочу никого ненавидеть, просто презираю тех, кто не тот, кем хочет казаться. Валера – самый цикличный грузин, которого я знаю".