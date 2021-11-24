Потерял обоняние и вкус, – Андрей Данилко о том, как заболел коронавирусом перед Новым годом

Украинский певец и звездный детектив шоу "Маска" Андрей Данилко в декабре прошлого года заболел коронавирусом. Это произошло за несколько дней до новогоднего корпоратива в Объединенных Арабских Эмиратах, где должен был выступать. Артист понял, что болен, когда потерял обоняние и вкус.

Как и в прошлом году сейчас мир находится в разгаре пандемии. Андрей Данилко только сейчас рассказал, как COVID-19 помешал его новогодним планам.

Читайте также Состояние здоровья не позволяет, – Олег Винник перенес сольные концерты в Киеве

Андрей Данилко об инфицировании коронавирусом

Большинство артистов в новогоднюю ночь работают. Для них это привычно, ведь люди хотят праздника и звезд на нем. Но бывают ситуации, когда запланированные выступления приходится отменять в последний момент. Данилко поделился, что за 30 лет сценической деятельности всего несколько раз он встречал Новый год дома, а не на концертах.

В прошлом году артист вместе с командой должен был выступать в Объединенных Арабских Эмиратах. Он уже заканчивал все дела в Киеве, однако вылет пришлось отменить. Андрей потерял обоняние и вкус, что является признаком инфицирования коронавирусом. Также это произошло с актрисой Инной Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки. Музыканты отправились сдать ПЦР-тесты, которые подтвердили болезнь.

Мы в 3 часа ночи поехали делать тесты. Там девочки еще попросили сфотографироваться с нами. А я говорю: "Ну как? Вы хотите фотографироваться с палочкой в носу?" Мы все посмеялись. Сфотографировались. Но да, мы заболели, и выступление пришлось отменить,

– поделился певец.

В этом году Андрею Данилко поступило много предложений по работе. Поэтому Новый год он стремится провести именно на сцене.