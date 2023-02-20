"Просто дно": Потап призвал распространять трек "Волонтер", но закрыл комментарии

Рэпер Потап, на днях выпустивший песню о волонтерах, призвал распространять ее в соцсетях. Его продолжают критиковать, потому продюсер закрыл комментарии под видео в ютубе.

Рэпер и продюсер Потап на днях презентовал песню о волонтерах. Он поделился новым постом – призвал делиться клипом в социальных сетях.

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Потап призвал распространять песню о волонтерах

Рэпер обратился к поклонникам с просьбой публиковать видео в инстаграме и тиктоке под песню "Волонтер", а также показывать помощь стране.

Борьба украинцев объединила лучших людей в разных уголках планеты, и все они также помогают нашей стране. Сегодня неважно украинец ты или нет – быть с Украиной значит быть достойным и честным человеком, на стороне добра и справедливости,

– написал Потап.

Но и на это ответное предложение Потап получил лишь критику. Его упрекают за текст песни и эротический и сексистский подтекст в словах (это такие строки: "Ой мама, не питай з ким була, і де ночі провела, я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила").

"Какое днище. Написать дебильный текст, лишь бы на украинском, чтобы бабло отгрести, потому что на русском сейчас не ок. Когда до вас уже дойдет, что такие песни писать не окей? Тем более с такими дебильными эротическими подтекстами. По вашему мнению, женщины-волонтеры "волонтерят" чисто своими половыми органами?";

"Красно спасибо, бойцу испанского ТРО за этот невероятный трек. Выражение "испанский стыд" заиграло новыми красками";

"Унизить суть волонтерства и еще и на этом заработать денег. Это же надо уметь! Талант";

"Это же надо было выср*ть такое… Лучше бы дальше не писали об "актуальном", умнее казались";

"Какой ужас! Ну как можно было написать да еще и выпустить такое говно!? Это просто дно! Испанский стыд";

"Лучше вообще не выпускать песен, чем такое";

"Удалите эту песню, чтобы не позориться дальше. Время таких песенок давно прошло, если самостоятельно не смогли понять, то по реакции людей можете догадаться".

Комментарии под сообщением Потапа / Скриншоты из инстаграма

Реакция репера Freel и удаленные комментарии

Исполнитель Freel также отреагировал на песню Потапа. Он заметил, что рэпер удаляет негативные комментарии.

Этой ночью понятие "испанский стыд" приобрело новые уровни. Потап выпустил песню, которая, мягко говоря, вызвала негодование общества. Люди начали писать ему это в комментариях. Что сделал Потап? Начал удалять негативные комментарии у себя на ютубе и инсте. 23:45 – 126 комментариев. 23:50 – 84 комментарии,

– написал Freel.

"Об эффекте Стрейзанд, я так понимаю, Потап не слышал. Утром все повторилось снова, счет пошел на сотни удаленных комментариев. В инстаграмме удаляет так же. Ну, что ж. Все ожидаемо. Третий скрин – из текста песни".

Добавим, что уже сегодня, 20 февраля, в ютубе уже нельзя оставлять комментарии под треком Потапа.



Потап закрыл комментарии / Скриншот из ютуба

, что проект "Добробат" лаконично прокомментировал критику в сторону трека Потапа, являющегося их медиаамбасадором. "Дело волонтеров "Добробата" — неотложное восстановление жилья и объектов социнфраструктуры. Нас поддерживают донатами, клипами, концертами, транспортом, обедами, инструментами. Ценим желание каждого приобщиться, чтобы мы еще больше могли помочь людям".