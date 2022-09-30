Потап впервые рассказал, как рвался на фронт: "Папа заочно записал меня в терроборону"

Украинский исполнитель Потап получил немало хейта от меломанов за последние полгода. Все потому, что находился за границей в Испании, пока многие артисты сражались в Украине или волонтерили. Сейчас он рассказал, что хотел воевать, но отец уговорил записаться в терроборону.

Продюсер и муж Насти Каменских заявил, что хотел уйти на фронт и "заочно" записался в терроборону. В этом ему вроде бы помог отец, Андрей Потапенко, который для него безоговорочный авторитет.

Я бы приехал раньше, – Юрий Горбунов высказался о куме Потапа, который отсиживался за границей

Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". Так я записался в терроборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине,

– поделился Потап.



Потом с отцом и сыном / Фото из соцсетей

По словам рэпера, первый месяц вторжения он "валил против россиян" в сети, но потом у него стало много работы за границей, поэтому он должен был там остаться и автоматизировать все процессы.

Отметим, что в другом интервью он также рассказал, как переписывался с живущими в России украинцами-предателями. Также Настя имела конфликт с одной украинской артисткой, вероятно, Ани Лорак. В частности, он рассказывал, как за время эмиграции Потапа у него развилась болезнь, похожая как у Джастина Бибера – синдром Рамзи Ханта или паралич лица. Известно, что супруги покинули Украину еще до начала полномасштабного вторжения России из-за работы в Европе.