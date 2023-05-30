Потап намекнул, что вернулся в Украину: что он опубликовал
Источник:Потап
Рэпер Потап скрывает свое местонахождение. Многие поклонники предполагают, что артист отсиживается за границей. Теперь Потап запостил новые фото вроде бы из Украины.
В его Instagram появились новые сторис из Одессы. Действительно ли артист сейчас в Украине, или это просто архивные фото – пока точно неизвестно.
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30 мая Потап порадовал фанатов новыми фото и намекнул, что вернулся в Украину. Он показался на фоне Одессы. Новые ли эти фото – мы не знаем.
Потап, вероятно, вернулся в Украину / Фото с его инстаграм-сторис
Однако рэпер до сих пор не показался с женой Настей Каменских, которая живет возле Киева.
Потап показал лишь фото с патриотическими носками. Похоже, что фотография сделана на фоне террасы их дома.
Потап, вероятно, в своем доме под Киевом / Фото с его инстаграм-сторис
В соцсетях артист также создал хайлайтс из Одессы, куда добавил сегодняшнюю страницу. Кроме того, он перепостил фото с живущей в Одессе поклонницей.
Потап, похоже, приехал в Одессу / Фото с его инстаграм-сторис
Где находился Потап последние месяцы: коротко
- Продюсер Потап в сентябре впервые с начала полномасштабного вторжения вернулся в Украину, затем снова исчез и отсиживался за границей. В какой именно стране он жил – неизвестно, но поклонники предполагали, что в Испании. Сам рэппер объяснял, что он не сидит на месте, а ездит по Европе и Америке.
- По его словам, за границей он занимается благотворительными концертами, и аукционами, и собранием в армию, и гуманитарной помощью. Он там как артист, и как бизнесмен. Говорит, что дистанционно, будучи в Украине, не может ни выступать, ни договариваться о помощи.
- “У меня очень большие связи, которые я создал за всю свою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным – это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке”, – говорил ранее Потап.
- Кстати, недавно Игорь Кондратюк опроверг слова Насти Каменских, что из Украины в Испанию они уехали за неделю до войны Как вспоминает продюсер, 20 февраля 2022 года они с Потапом снимались в одном телешоу, где он был ведущим.