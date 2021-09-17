Потап поздравил падчерицу с днем рождения: трогательная публикация
Источник:инстаграм Потапа
Украинский рэпер и продюсер Потап трогательно поздравил падчерицу с днем рождения. Он опубликовал в инстаграме ее фото и адресовал чувственные слова.
Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) находится в прекрасных отношениях с падчерицей Натальей Горовой. Она родилась в первом браке экс-жены исполнителя – Ирины Горовой, однако Алексей всегда относился к ней, как к дочери.
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Потап поздравил падчерицу
16 сентября Наталье исполнилось 24 года. На личной странице в инстаграме, за которой следят почти 2 миллиона пользователей сети, рэпер обнародовал фотографию девушки. На снимке Наталья изображена в коротком красном платье на фоне бескрайнего моря.
"Я горжусь тобой и люблю тебя", – написал Потап под фотографией.
Падчерица Потапа – Наталья Горовая / Фото с инстаграма рэпера
Отношения Потапа и Ирины Горовой
- Ирина Горовая и Алексей Потапенко поженились в 1999 году. Тогда женщина уже воспитывала дочь Наталью от первого брака. Кто отец девушки – неизвестно.
- В 2008 году у пары родился общий сын Андрей.
- Однако союз не был долгим. В 2014 году супруги развелись, но рассказал об этом только через 2 года.
- Впоследствии Потап женился на коллеге по дуэту – Насте Каменских.
- Нынешняя жена рэпера не поддерживает отношений с его экс-избранницей. Однако сын Ирины и Потапа – Андрей часто бывает в гостях у отца и его новой возлюбленной.
- Потап находится в дружеских отношениях с бывшей. У Ирины и Алексея общий бизнес.