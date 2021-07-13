Потап показал новое фото с Настей Каменских: яркий кадр с отдыха

13 июля 2021 , 17:43
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Потапа

Украинская звездная пара Потапа и Насти Каменских отправилась на отдых. Супруги еще не рассекречивают страну, в которую поехали, однако публикуют яркие и счастливые фото.

Все больше украинских звездных семей отправляется на отдых, чтобы понежиться на солнце у моря или океана. Несколько дней назад в отпуск отправились украинский рэпер Потап и певица Настя Каменских. Правда, неизвестно, где именно отдыхают влюбленные.

Смотрите также Настя Каменских и Потап отправились на отдых: фото супругов с побережья

Фото Потапа и Насти с отдыха

Счастливые супруги сделали новое фото на побережье. Вероятно, они находятся в Турции. Настя Каменских позировала для прогулки в серой футболке и белых мини-шортах. Такой наряд она соединила со светлыми вьетнамками.

Артистка дополнила образ кислотно-лимонным рюкзаком и большими солнцезащитными очками. Она собрала волосы в высокий пучок сверху для удобства.

Рэпер Потап предстал также в летнем наряде. Он примерил розовую футболку с принтом и стильную шляпку.


Потап и Настя Каменских на отдыхе / Фото из инстаграма Потапа

Где отдыхают украинские звезды

  • Маша Ефросинина с подругами и сыном в Турции;
  • Светлана Тарабарова провела несколько дней в Болгарии;
  • Соня Плакидюк в Анталии;
  • Влад Яма на празднование 39-летия полетел в Грецию;
  • Владимир Жогло в Египте.
Автор: Марія Касій