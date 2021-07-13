Потап показал новое фото с Настей Каменских: яркий кадр с отдыха
Источник:инстаграм Потапа
Украинская звездная пара Потапа и Насти Каменских отправилась на отдых. Супруги еще не рассекречивают страну, в которую поехали, однако публикуют яркие и счастливые фото.
Все больше украинских звездных семей отправляется на отдых, чтобы понежиться на солнце у моря или океана. Несколько дней назад в отпуск отправились украинский рэпер Потап и певица Настя Каменских. Правда, неизвестно, где именно отдыхают влюбленные.
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Фото Потапа и Насти с отдыха
Счастливые супруги сделали новое фото на побережье. Вероятно, они находятся в Турции. Настя Каменских позировала для прогулки в серой футболке и белых мини-шортах. Такой наряд она соединила со светлыми вьетнамками.
Артистка дополнила образ кислотно-лимонным рюкзаком и большими солнцезащитными очками. Она собрала волосы в высокий пучок сверху для удобства.
Рэпер Потап предстал также в летнем наряде. Он примерил розовую футболку с принтом и стильную шляпку.
Потап и Настя Каменских на отдыхе / Фото из инстаграма Потапа
Где отдыхают украинские звезды
- Маша Ефросинина с подругами и сыном в Турции;
- Светлана Тарабарова провела несколько дней в Болгарии;
- Соня Плакидюк в Анталии;
- Влад Яма на празднование 39-летия полетел в Грецию;
- Владимир Жогло в Египте.