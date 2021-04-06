Украинский рэпер и продюсер Потап поздравил американского коллегу Фаррелла Уильямса, который известен под псевдонимом Pharrell, с днем рождения. Он поделился архивной фотографией, где позирует возле певца вместе с женой Настей Каменских.

В понедельник, 5 апреля, американскому рэперу исполнилось 48 лет. Он получал поздравления от поклонников и коллег по сцене из разных уголков мира. Приятные слова адресовал ему и Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко), который опубликовал сообщение на личной странице в инстаграме.

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Архивное фото Потапа

Продюсер опубликовал архивный кадр. который был сделан много лет назад. На нем он позирует на роскошной яхте посреди водоема на фоне вечернего города вместе с нынешней женой Настей Каменских, которая тогда была только коллегой, и знаменитым исполнителем Фарреллом Уильямсом.

На их лицах сияют улыбки. Видно, что звездная пара счастлива познакомиться с этим артистом и перенять его опыт.

С днем ​​рождения, гений Pharrell! Спасибо за каждый совет!

– написал в публикации Потап.



Потап с Настей Каменских и Фарреллом Уильямсом / Фото из инстаграма Потапа