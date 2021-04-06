Український репер та продюсер Потап привітав американського колегу Фаррелла Вільямса, який відомий під псевдонімом Pharrell, з днем народження. Він поділився архівною світлиною, де позує біля співака разом із дружиною Настею Каменських.

В понеділок, 5 квітня, американському реперові виповнилося 48 років. Він отримував привітання від прихильників та колег по сцені з різних куточків світу. Приємні слова адресував йому й Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко), який оприлюднив допис на особистій сторінці в інстаграмі.

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Архівне фото Потапа

Продюсер опублікував архівний кадр, що був зроблений багато років тому. На ньому він позує на розкішній яхті посеред водойми на тлі вечірнього міста разом із теперішньою дружиною Настею Каменських, яка тоді була лише колегою, та знаменитим виконавцем Фарреллом Вільямсом.

На їхніх обличчях сяють усмішки. Видно, що зіркова пара щаслива познайомитися з цим артистом та перейняти його досвід.

З днем народження, генію Pharrell! Дякую за кожну пораду!

– написав у публікації Потап.



Потап з Настею Каменських та Фарреллом Вільямсом / Фото з інстаграму Потапа