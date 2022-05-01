Потап ответил пропагандистке Канделаки, которая возмутилась из-за визита Джоли в Украину

Приезд Анджелины Джоли разозлил российских пропагандистов, в частности Тину Канделаки. Однако Потап жестко ответил любительнице Путина.

Российская телеведущая Тина Канделаки, поддерживающая Путина, возмутилась из-за визита голливудской звезды Анджелины Джоли в Украину. Теперь ее "тошнит" от вида актрисы.

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Потап ответил пропагандистке Канделаки

Украинский рэпер Потап показал, что думает любительница Путина о Джоли: "Почему ни одного западного артиста не волновали люди, которые погибали все эти годы? Почему Россию так старательно пытаются совершить мировым злом, последовательно доказывая, что все, кто за Россию – антигуманисты и просто чудовища".



Канделаки о визите Джоли / Фото из инстаграма Потапа

Но Потап не замедлил ответить, спросив у россиянки, бывала ли она сама хоть раз на временно оккупированных территориях Донбасса.

А сколько раз побывала сама Тина Канделаки? Вот я, например, был в Луганской и Донецкой области дважды, конечно, на стороне Украины, света и любви, поддерживая ВСУ концертами, как мои коллеги Кароль, TAYANNA, Мирзоян и т.д. А мы кроме Пореченкова, приехавшего пострелять в украинцев, тебя, Канделаки не помним,

– написал рэпер.

"Не удивляйтесь, в отличие от России, где артисты – челядь и тля, во всем цивилизованном мире артисты, звезды, селебрити – это вестники свободы, прав человека и активные социальные деятели! Так что ждите Netflix фильм о борьбе Украины с Робертом де Ниро в роли полковника ВСУ, а тебя, Канделаки, сыграет Пенелопа Крус, но не радуйся. Там где ты будешь, этот фильм ты не подкачаешь", – добавил Потап.

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