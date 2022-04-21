Потап и Настя Каменских в списке "запретных" на России: как отреагировали звезды

Потап и Настя Каменских оказались среди звезд, которым запретили въезд на Россию. Они шутливо отреагировали на такую "радостную" новость.

На днях российские СМИ распространили информацию о том, что украинским звездам запретили въезд на Россию до 2072 года. Это решение приняли потому, что они якобы "распространяют фейковую информацию и плохо отзываются о России".

Обратите внимание Птушкин, Барских, Лобода: украинским звездам на 50 лет запретили въезд на Россию, – СМИ

Потап и Настя Каменских отреагировали на запрет въезда

В списке "запрещенных" есть и звездные супруги – Потап и Настя Каменских. Они с юмором отреагировали на новость.

Почему так мало? Требую по 200 каждому! Наконец-то моя жена и я в официальном черном списке России, нам запрещен въезд или посещение России на 50 лет. Ха-ха-ха! Это наша реакция! Никому не нужна эта ужасная Россия! Никому! Гордость быть в этом списке! Слава Украине,

– написал Потап на своей странице.

Поклонники и коллеги рэпера также прокомментировали запрет на въезд в комментарии. Юмора и сарказма под письмом больше всего:

"Боже, какое же горе";

"Вот повезло! Принимайте поздравления";

"Вот я понимаю "заценили" вашу гражданскую позицию! Поздравляю с признанием! И пусть на России громко и вечно звучит Коля Басков!";

"Этот запрет все и без запрета выполнят";

"Можно воспринимать как премию";

"Только война дает рассмотреть людей. Одни были клоунами и стали героями, другие корчили из себя патриотов и стали трусами или предателями";

"Нах*й надо, как говорят".

Как другие звезды реагировали на запрет