Потап и Настя Каменских в списке "запретных" на России: как отреагировали звезды

21 апреля 2022 , 13:22
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Потапа

Потап и Настя Каменских оказались среди звезд, которым запретили въезд на Россию. Они шутливо отреагировали на такую "радостную" новость.

На днях российские СМИ распространили информацию о том, что украинским звездам запретили въезд на Россию до 2072 года. Это решение приняли потому, что они якобы "распространяют фейковую информацию и плохо отзываются о России".

Обратите внимание Птушкин, Барских, Лобода: украинским звездам на 50 лет запретили въезд на Россию, – СМИ

Потап и Настя Каменских отреагировали на запрет въезда

В списке "запрещенных" есть и звездные супруги – Потап и Настя Каменских. Они с юмором отреагировали на новость.

Почему так мало? Требую по 200 каждому! Наконец-то моя жена и я в официальном черном списке России, нам запрещен въезд или посещение России на 50 лет. Ха-ха-ха! Это наша реакция! Никому не нужна эта ужасная Россия! Никому! Гордость быть в этом списке! Слава Украине,
– написал Потап на своей странице.

Поклонники и коллеги рэпера также прокомментировали запрет на въезд в комментарии. Юмора и сарказма под письмом больше всего:

  • "Боже, какое же горе";
  • "Вот повезло! Принимайте поздравления";
  • "Вот я понимаю "заценили" вашу гражданскую позицию! Поздравляю с признанием! И пусть на России громко и вечно звучит Коля Басков!";
  • "Этот запрет все и без запрета выполнят";
  • "Можно воспринимать как премию";
  • "Только война дает рассмотреть людей. Одни были клоунами и стали героями, другие корчили из себя патриотов и стали трусами или предателями";
  • "Нах*й надо, как говорят".

Как другие звезды реагировали на запрет

  • Дантес послал россиян, а Антон Птушкин пошутил, что не сможет теперь сделать выпуск своего тревел-шоу о Поволжье.
  • Андрей Бедняков также с юмором написал, что теперь не сможет съездить в Воронеж летом.
  • Дмитрий Комаров назвал россиян идиотами и добавил, что планирует приехать в страну на пенсии, чтобы снять дикие племена в болотах Подмосковья.
Автор: Марія Касій