Едем на свадьбу, – Потап впервые за долгое время показал фото с Настей Каменских
Источник:Потап
По сети давно ходят слухи о вероятном разводе Потапа и Насти Каменских, поскольку пара давно не появлялась вместе на публике. Однако оба уверяли, что в их браке все хорошо.
Теперь Потап, который на днях в инстаграм-сторис показывал семейную утреннюю пробежку, впервые за долгое время опубликовал совместное фото с любимой, сделанное в автомобиле.
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Новое фото Потапа и Насти Каменских
Артист сообщил, что вместе с женой едет на свадьбу. Настя позировала на камеру в легком летнем платье с мелким принтом, волосы уложила в фирменные кудри, а на лице сделала макияж с неприятной помадой на губах. Довершили ее аутфит солнцезащитные очки. Ее муж выбрал для праздника черную футболку.
"Едем на свадьбу. Не нашу. Вместе с Настей", – написал рэпер под фото.
Потап и Настя Каменских в автомобиле / Фото из инстаграмма артиста
Такая фотография очень заинтересовала поклонников, ведь влюбленные очень редко публикуют что-то вместе. В комментариях супругов засыпали комплиментами.
- "Очень хорошая и милая пара! Наконец фото вместе!"
- "Очень стильные! Хорошо провести вечер!"
- "Вау! Невероятно красивые и милые!"
- "Скучаю по вам! Можно больше фото?"
- "Спасибо вам! Вы лучшие!"