Потап написал ритмичный трек, посвященный ВСУ: "Наші надавали раші"
Источник:ютуб Потапа
Украинский рэпер Потап вслед за другими звездами выпустил песню о войне на Украине. Он посвятил трек украинским защитникам и защитницам.
Известный рэпер Потап выпустил новую песню на украинском языке. Она, как и большинство треков ХХ века, касается войны в Украине.
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Потап написал песню для Вооруженных Сил
Исполнитель выпустил патриотический и ритмичный трек, в котором читает рэп о защитницах и защитниках. Также он поет о мужестве украинцев, наших городах и будущей победе Украины.
Сейчас как никогда им нужна наша поддержка, истощенная 3 месяцами войны, наши казаки, наши герои, защищают каждый метр нашей Родины! Враг бросил все силы на нас, но Украина победит! Слава ВСУ! Они самые лучшие,
– прокомментировал песню Потап.
В клипе, который выпустил Потап, показаны кадры из городов Украины, Вооруженные Силы Украины и наша символика.
Потап – "Наші надавали раші": смотрите видео онлайн
Поклонники делятся впечатлениями от новой песни Потапа в комментариях под видео:
- "Это должно быть номер один в трендах";
- "Круть";
- "Круто! Муравьи по телу от гордости";
- "Просто класс. Слава Украине";
- "Это просто шедевр. Спасибо за боевое музыкальное настроение";
- "Победа и только победа";
- "Я подсел на этот трек. Слушаю и слушаю".
Текст песни Потапа
Ви думали, що ми не встоїмо
Але ми гідно дали відсіч,
Бо в наших жилах тече кров
Тих козаків, що прославляли Січ.
Ви думали, що ми підкоримось
Але ми об’єднались всі в єдину силу,
Тому що той, хто боронить країну,
Святим назавжди буде у віках!
Ой не здасться Україна, ніколи не здасться!
Це здається тільки оркам і лише у казці.
Ой ріді-ріді-дай, ріді-ріді-дана,
Розквітає Україна, ну а раша в'яне!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші – ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ – найкращі!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!
Добрий вечір! Ми з України!
Як ніколи – єдині!
Як ніколи – ми сильні!
Як ніколи – ми вільні!
Як ніколи – найкращі!
Наші надавали раші!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!
Нехай заграють трембіти,
Ми ворогів будем бити!
Без жалю, несамовито,
Щоби не плакали діти!
Щоб нас згадали, як героїв!
Їх розірвемо в кізяки,
Тому що козаки,
Козаки, коза-козаки ми!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!
Крим – це Україна!
Маріуполь – це Україна!
Донецьк – це Україна!
Як ніколи – ми сильні,
І ми єдині!
Луганськ – це Україна!
Херсон – це Україна!
Відбудуємо все
І стане краще!
А поки
Наші надавали раші!
Віє вітер в полі,
Трактор везе танк!
На відбитих територіях
Станцюємо гопак!
Як ніколи ми є сила!
І ми – одна родина!
Хай почує кожен у світі: “Добрий вечір, ми з України!"
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ – найкращі!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!
Бо вони найкращі!
Бо вони найкращі! Найкращі!
Наші надавали раші!
Найкращі! ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ, ЗСУ!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
І ще надаємо, Україну відбудуємо
І переможемо!
Наші надавали раші!
Не сумуйте, українці!
Все буде Україна!
Наші надавали раші, гей!
Наші надавали раші, гоу!
Наші надавали раші, ЗСУ – найкращі!