У меня очень большие связи, – Потап впервые признался, где на самом деле находится

Рэпер и продюсер Потап один из тех медийных мужчин, которым в войну досталось больше всего. В сентябре он впервые вернулся в Украину, а сейчас снова за границей. Говорит, что не сидит на месте, а ездит по Европе и Америке.

Пока Настя Каменских жалуется на бессонные ночи из-за ракетных атак россиян на Киев, ее звездный муж Потап даже не в Украине. Чем он занимается за границей, читайте дальше.

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Почему Потап не возвращается в Украину

Рэпер уверяет, что в Европе и США занимается всем и сразу – и благотворительными концертами, и аукционами, и сборами на армию, и гуманитарной помощью. Он там как артист, и как бизнесмен. Говорит, что дистанционно, будучи в Украине, не может ни выступать, ни договариваться о помощи, потому что сейчас "многие пользуются случаем, чтобы списать деньги".

Я не бываю в одном месте. Это связано со спецификой моей работы сейчас. У меня очень большие связи, которые я создал за всю мою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным – это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке,

– прокомментировал Потап.

С последнего – благодаря аукциону в штате Иллинойс рэпер помог 25 украинским воинам пройти реабилитацию в США и протезировать конечности.

Потап за границей / Фото из личного архива рэпера

В первом за долгое время интервью артист напомнил, что еще полгода назад собрал 80 миллионов гривен с женой Настей Каменских, которой, кстати, очень гордится. В то время как с партнером из Сан-Франциско построил NFT-платформу Help UA. Там каждый день адресно помогают людям, пострадавшим от войны.

"Сложно считать, сколько именно денег мы аккумулировали, и что именно сделали. Но самое главное, что мы можем доносить информацию об Украине за границей. Нас слышат. Нас слушают. Нас видят. Нам нужно постоянно обновлять информацию, чтобы мир не успевал забыть об Украине. Чтобы ему не надоело помогать", – высказался Потап.