Потап поздравил Настю Каменских с пятой годовщиной свадьбы: фото из тайной церемонии в Лас-Вегасе

Сегодня Потап и Настя Каменских отмечают пятую годовщину свадьбы. В этот день рэпер поздравил жену с праздником и показал архивное фото из их тайной свадьбы.

Рэпер Потап и Настя Каменских сегодня, 23 мая, празднуют пятую годовщину свадьбы. Несмотря на разные слухи вокруг их брака, продюсер поздравил жену в социальных сетях.

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Потап поздравил Каменских

Рэпер поблагодарил певицу за годы в браке. Он также поделился архивным совместным фото. Это фото из тайной церемонии свадьбы в Лас-Вегасе, которая состоялась в 2017 году.

На снимке Настя Каменских предстала в белом длинном атласном платье и с букетом цветов. Потап позировал в белой футболке и шортах и жакете.

5-я годовщина нашей свадьбы, крошка, благодарю тебя за все эти годы счастья и любви,

– написал Потап.



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Потапа

, скорая свадьба в Лас-Вегасе в 2017 году была первой для Потапа и Насти. Как вспоминала Каменских, это был для нее сюрприз – рэпер предупредил о церемонии за три часа до нее. Пара официально расписалась уже в следующем году. А вот в 2019 году сыграла пышную свадьбу в Киеве.

Сейчас Настю Каменских и Потапа аудитория не воспринимает дружелюбно. К примеру, певица недавно влипла в скандал, объявив розыгрыш авто. Среди спонсоров – тарологи и сексологи. К тому же Каменских пообещала задонатить 100 тысяч гривен на ВСУ, что расценили как хайп на войне.

Потап находится за границей и, похоже, не планирует возвращаться в Украину. Он рассказывал, что имеет "связи", поэтому получает деньги для страны. Также он попытался оправдаться за трек "Волонтер" – признался, что хотел пошутить.