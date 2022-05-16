Родные защитников Мариуполя верят, что президент Турции сможет помочь в эвакуации. Пока бойцы на "Азовстали" продолжают находиться в полной блокаде. Каждый день там для кого становится последним.

Важно Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"

Руслана призвала спасти защитников Мариуполя

Ежедневно остающиеся на "Азовстале" украинские защитники показывают невероятное мужество и смелость. Они не перестают отражать атаки врага и держат оборону. Руслана обратилась к власти и народу Турции с просьбой поскорее помочь спасти тех, кто уже более 2 месяцев героически обороняет украинский город.

Каждая минута нашего разговора сейчас – чья-то жизнь в Мариуполе. За время этой пресс-конференции мы можем получить известие, что на "Азовстали" кто-то погиб. Сегодня мы хотим обратиться к людям Турции, и мы верим, что вы поможете донести наш крик души. Сегодня наш дедлайн. Сегодня последний момент, когда мы надеемся, что спасем Мариуполь. И это не просто слова,

– подчеркнула Руслана.

Певица обратилась к журналистам с просьбой сделать медийный резонанс, чтобы в Турции начали действовать те силы, которые могут спасти наших бойцов и людей в Мариуполе. В Стамбул приехали женщины, родные и близкие которых находятся на "Азовстали". Они рассказали, что действительно происходит в Мариуполе. Это то, что невозможно показывать в Интернете. Это то, что невозможно передать кадрами или какими-либо новостями.

Сегодня у них последний шанс, чтобы спасти самых родных. Сегодня я верю в мудрость и политическое совершенство президента Эрдогана. Лично я верю в это. Мы приехали попросить президента Эрдогана совершить еще один акт миротворчества и человечности – попытку спасти Мариуполь. Никто, кроме вас, сейчас не может сделать этого,

– сказала артистка.

Украинцы благодарят президента Турции и ее народа за неоценимую поддержку и просят приложить все усилия, чтобы спасти наших воинов. Это будет победа людей, которые верят в то, что высшая мудрость, политика и дипломатия способны спасти военных.

Обратите внимание! Ранее представители господствующей в Турции Партии справедливости и развития выступали за выдвижение своего лидера и главы государства Эрдогана на Нобелевскую премию мира за усилия, которые он прилагает для урегулирования войны между Россией и Украиной.

Мариуполь обстреляли запрещенными снарядами: смотрите видео