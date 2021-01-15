Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус в одежде. Она показала стильный образ для зимней прогулки.

Пока в Украине продолжается настоящая зима, выпал снег, знаменитости активно делятся фотографиями на фоне невероятно красивых пейзажей. Даже посреди города можно найти яркие локации и сполна насладиться белоснежным снегом. В частности, Леся Никитюк сделала несколько кадров, на которых также продемонстрировала стильный look для прогулки. Фотографиями звезда поделилась в своем инстаграме.

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Зимний образ Леси Никитюк

Знаменитость сфотографировалась на улицах Киева. Она предстала перед камерой в стильном зимнем образе. Для прогулки и рабочего дня народная любимица выбрала спортивный look.

Леся позировала в теплых джогерах бежевого цвета и свитере oversize. Поверх надела короткую шубку коричневого цвета, которую не застегивала. Также Никитюк дополнила образ светлой панамкой, актуальной в этом сезоне. Такой наряд блогерша соединила с коричневой обувью.

Белокурые волосы Леся уложила ровно и распустила. На лице она сделала легкий макияж в нюдовых оттенках, которым подчеркнула натуральную красоту. Шею ведущей украшала красивая цепочка.



Стильный зимний look Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Стильный зимний look Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Стильный зимний look Леси Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Также в заметке блогерша рассказала, что открыла доставку еды Le Маршрутка. Леся добавила, что ее доставка будет немного дороже, чем обычная, но качество – безупречное.