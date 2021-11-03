MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) 3 месяца назад впервые стала мамой. Звезда рожала в Киеве, однако после родов вернулась в Одессу, где проживала в течение всей беременности.

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Теперь артистка приняла решение вернуться в столицу. Объяснила это тем, что здесь проще развивать карьеру певицы.

Новое фото сына MamaRika

Но исполнительница продолжает большую часть времени уделять малышу. В своем инстаграме Анастасия опубликовала фото, которое сделала по случаю маленького праздника. 3 ноября Давиду исполнилось 3 месяца.

Мальчик лежал на голубом белье. Звездная мамочка одела его в красивый костюмчик с трогательной надписью I love му mom. Рядом с Давидом была красивая игрушка. Хотя Анастасия поделилась фотографией, однако лицо сына она все еще скрывает от публики.



Сын MamaRika и Сергея Середы / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации MamaRika:

Нам исполнилось 3 месяца. Этот мой любимый мужичок-кабачок, который на фото, уже:

весит 7 килограммов (аппетит от мамы);

достаточно уверенно держит головку, крутит ею;

с интересом рассматривает мир;

копирует наши гримасы, и это очень смешно;

танцует под любимые мелодии;

вырастает из всех костюмчиков, и мы просто не успеваем обновлять гардероб;

говорит "агу" и "уауа";

"заходится" от смеха, иногда даже все все.

Мы с Сергеевичем за одну его улыбку готовы все отдать, приклонить мир. Все для того, чтобы он был здоровым и счастливым. Наверное, это и есть счастье. Любим тебя, сынок!