MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) 3 месяца назад впервые стала мамой. Звезда рожала в Киеве, однако после родов вернулась в Одессу, где проживала в течение всей беременности.
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Теперь артистка приняла решение вернуться в столицу. Объяснила это тем, что здесь проще развивать карьеру певицы.
Новое фото сына MamaRika
Но исполнительница продолжает большую часть времени уделять малышу. В своем инстаграме Анастасия опубликовала фото, которое сделала по случаю маленького праздника. 3 ноября Давиду исполнилось 3 месяца.
Мальчик лежал на голубом белье. Звездная мамочка одела его в красивый костюмчик с трогательной надписью I love му mom. Рядом с Давидом была красивая игрушка. Хотя Анастасия поделилась фотографией, однако лицо сына она все еще скрывает от публики.
Сын MamaRika и Сергея Середы / Фото из инстаграма певицы
Текст публикации MamaRika:
Нам исполнилось 3 месяца. Этот мой любимый мужичок-кабачок, который на фото, уже:
- весит 7 килограммов (аппетит от мамы);
- достаточно уверенно держит головку, крутит ею;
- с интересом рассматривает мир;
- копирует наши гримасы, и это очень смешно;
- танцует под любимые мелодии;
- вырастает из всех костюмчиков, и мы просто не успеваем обновлять гардероб;
- говорит "агу" и "уауа";
- "заходится" от смеха, иногда даже все все.
Мы с Сергеевичем за одну его улыбку готовы все отдать, приклонить мир. Все для того, чтобы он был здоровым и счастливым. Наверное, это и есть счастье. Любим тебя, сынок!