MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) 3 місяці тому вперше стала мамою. Зірка народжувала в Києві, однак після пологів повернулася в Одесу, де проживала всю вагітність.
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Тепер артистка прийняла рішення повернутися в столицю. Пояснила це тим, що тут простіше розвивати кар'єру співачки.
Нове фото сина MamaRika
Та виконавиця продовжує більшість часу приділяти малюку. У своєму інстаграмі Анастасія опублікувала фото, яке зробила з нагоди маленького свята. 3 листопада Давидові виповнилося 3 місяці.
Хлопчик лежав на блакитній білизні. Зіркова матуся одягнула його в красивий костюмчик зі зворушливим написом I love mу mom. Поруч з Давидом була красива іграшка. Хоча Анастасія поділилася світлиною, однак обличчя сина вона все ще приховує від публіки.
Син MamaRika та Сергія Середи / Фото з інстаграму співачки
Текст публікації MamaRika:
Нам виповнилося 3 місяці. Цей мій улюблений мужичок-кабачок, який на фото, вже:
- важить 7 кілограмів (апетит від мами);
- досить впевнено тримає головку, крутить нею;
- з цікавістю розглядає світ;
- копіює наші гримаси і це дуже смішно;
- танцює під улюблені мелодії;
- виростає зі всіх костюмчиків і ми просто не встигаємо оновлювати гардероб;
- говорить "агу" та "уауа";
- "заходиться" від сміху, інколи навіть усі всі.
Ми з Сергійовичем за одну його усмішку готові все віддати, прихилити світ. Все для того, щоб він був здоровим і щасливим. Напевно, це і є щастя. Любимо тебе, синку!