Российские силовики в штатском зашли в гостиничный номер лидера Rammstein якобы с целью проверки, которая №проводилась в рамках заявления". Сам Тилль Линдеманн присутствовал во время ночного визита правоохранителей.

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"Сотрудники правоохранительных органов провели ночью следственные мероприятия в комнате отеля в Завидово, где остановился Линдеманн", – говорится в источнике.

Позже "Интерфакс" сообщил, что представители российских правоохранительных органов предупредили Линдеманна об ограничении на проведение массовых мероприятий. Если артист отделался предупреждением, то его продюсеру Анару Рейбанду грозит депортация. На него завели административное дело за нарушение миграционного режима, передает Mash.

Линдеманну выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мероприятий в связи с предполагаемым концертом в Тверской области, который планировался несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий,

– информирует источник.

Все потому, что солист Rammstein является хедлайнером фестиваля "Макларин за Семью", который состоится 29 августа. Масштабное мероприятие в Тверской области организует кандидат в областной парламент Максим Ларин. Концерт якобы посвящен его юбилею.

Добавим, 4 и 5 сентября Тилль Линдеманн также должен выступить на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет на Красной площади в Москве. В программе немецкий рокер заявлен как специальный гость.