После ссоры с Викой из "НеАнгелов": Слава Каминская с детьми отдыхает в ОАЭ

Украинская певица Слава Каминская поделилась новыми фото с поклонниками. Она показала, как отдыхает с детьми в Объединенных Арабских Эмиратах. Похоже, звезде нужен был релакс после конфликта с Викторией Смеюхой.

Известная украинская певица Слава Каминская вместе с дочерью Лаурой и сыном Леонардом отправилась в теплые края. Она отдыхает в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Интересно Вика из "НеАнгелов" поделилась, как на самом деле Слава Каминская отреагировала на сообщение с тортом

Слава Каминская отправилась на отдых

Знаменитость поселилась в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island. На территории заведения исполнительница уже устроила миловидную фотосессию с детьми.

Слава Каминская с детьми / Фото из инстаграма Славы Каминской

Слава Каминская с детьми / Фото из инстаграма Славы Каминской

Перед камерой Слава Каминская позировала в черном боди-купальнике. На талии звезда завязала клетчатую рубашку. Она распустила волосы и надела стильные солнцезащитные очки.

В подписи к фото певица анонсировала новую песню – исповедь. Вероятно, там она заденет тему распавшегося дуэта "НеАнгелы".

Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской

Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской

Каминская поставила точку в конфликте

Добавим, что на днях артистка дала интервью славе Демину, где якобы рассказала свою версию отношений с коллегой Викторией Смеюхой.

Как рассказывала бывшая солистка "НеАнгелов" Виктория, Слава Каминская все 15 лет издевалась над ней. Она якобы не могла себя контролировать, а потому часто нападала на Смеюху с кулаками и вырывала волосы.

Однако скоро публика услышит вторую сторону конфликта.

Текст публикации Славы Каминской

Вот так выглядит счастье и справедливость. Кстати, 3, 4, 5 фото сделал Лео. И это еще не все. О том, как детям пришлось научиться хорошо фотографировать меньше, чем за 15 лет, вы услышите в моей новой песне – исповеди. Вскоре на всех цифровых площадках.