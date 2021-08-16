После скандала с моделями на яхте: муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк сменил работу

Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк получил новую работу после того, как его увидели с моделями на яхте. Он стал директором бухгалтерской компании своего отца.

Муж принцессы Евгении Джек Бруксбэнк был представителем бренда текилы Casamigos, основанного Джорджем Клуни. Но после недавнего скандала он, вероятно, покинет эту должность.

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Чем теперь занимается муж принцессы Евгении

Недавно стало известно, что Джек Бруксбэнк занял пост директора бухгалтерской компании Pangaea Land And Property Limited. Эта компания принадлежит его отцу.

Поговаривают, что 72-летний отец Джека Бруксбэнка без лишнего шума ушел в отставку еще в июне этого года. Поэтому возлюбленный Евгении может навсегда занять новый пост.

Скандал вокруг Джека Бруксбэнка

Около двух недель назад папарацци сфотографировали мужа принцессы Евгении на яхте вместе с моделями. Они развлекались и плавали в море. Мало того, Бруксбэнк видел одну из девушек топлес, когда та периодически снимала полотенце с голого тела.

Сперва эти фото объясняли командировкой Джека, связанной с благотворительным балом Unicef Summer Gala на острове Капри. Хотя он должен был бы работать именно на балу.

Ни принцесса Евгения, ни ее супруг не комментировали странный случай. Однако впоследствии за зятя вступилась Сара Йоркская. Она заявила, что Бруксбэнка с моделями связывают только рабочие отношения, потому что он якобы выполнял свою работу. Также мать Евгении назвала его замечательным семьянином.

Затем одна из моделей также объяснила скандальные снимки. Она рассказала, что ее бикини намокло, и поэтому она сняла его, хотя лна не хотела этим причинить вреда королевской чете. Эрика Пелосини – так звали девушку – отметила, что Джек Бруксбэнк рассказывал о сыне и грустил от разлуки с ним.

Отметим, что до сих пор неизвестно, будет ли Джек представлять бренд текилы Casamigos. Пока официальных заявлений о его уходе нет. Однако то, что мужчина находится на этой должности, может в дальнейшем использоваться прессой в негативном плане.