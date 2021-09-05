Своими планами Энрике Иглесиас поделился в разговоре с коллегами Рики Мартином и Sebastian Yatra. Последние шесть лет, с 2015 года, звезда задумывается о завершении карьеры певца. По его мнению, сейчас лучшее время, чтобы воплотить задуманное.

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Возможно, это будет мой последний альбом. Об этом я думаю последние несколько лет,

– заявил Энрике Иглесиас.

Однако артист поспешил заметить, что не уйдет с музыкальной индустрии совсем. Он и дальше будет писать песни и реализовываться как композитор. Поскольку Энрике Иглесиас не планирует выпускать новые альбомы, неизвестно, кто будет выполнять его свежие композиции.

"Этот проект важен для меня", – неоднозначно заявил артист.

В личном инстаграм-профиле он опубликовал черно-белую обложку своего последнего альбома Final. Вместе с тем Энрике Иглесиас лаконично анонсировал, что его 11 пластинку можно будет услышать уже 17 сентября.



Обложка последнего альбома Энрике Иглесиаса / Фото с инстаграма певца

Заметим, свой первый альбом Энрике Иглесиас выпустил в ноябре 1995 года. Он, как и три последующие, был на испанском языке.