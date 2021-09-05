Своїми планами Енріке Іглесіас поділився у розмові з колегами Рікі Мартіном і Sebastian Yatra. Останні шість років, з 2015 року, зірка замислюється про завершення кар'єри співака. На його думку, зараз найкращий час, щоб втілити задумане.

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Можливо, це буде мій останній альбом. Про це я думаю останні кілька років,

– заявив Енріке Іглесіас.

Однак артист поспішив зауважити, що не йтиме з музичної індустрії зовсім. Він і далі писатиме пісні й реалізовуватиметься як композитор. Оскільки Енріке Іглесіас не планує випускати нові альбоми, невідомо, хто виконуватиме його свіжі композиції.

"Цей проєкт важливий для мене", – неоднозначно заявив артист.

В особистому інстаграм-профілі він опублікував чорно-білу обкладинку свого останнього альбому Final. Разом з тим Енріке Іглесіас лаконічно анонсував, що його 11 платівку можна буде почути вже 17 вересня.

Обкладинка останнього альбому Енріке Іглесіаса / Фото з інстаграму співака

Зауважимо, свій перший альбом Енріке Іглесіас випустив у листопаді 1995 року. Він, як і три наступні, був іспанською мовою.