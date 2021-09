Музыканты презентовали новый проект в лондонском Олимпийском парке. Теперь фанаты в разных уголках мира с нетерпением ожидают премьеру новой пластинки.

Новые песни группы ABBA

Коллектив опубликовал на личном ютуб-канале фортепианную балладу I Still Have Faith in You ("Я все еще верю в тебя"). В видеоработе новая музыка возложена на старые кадры с выступлений ABBA.

ABBA – I Still Have Faith in You: смотрите видео онлайн

Вторая песня вышла под названием Do not Shut Me Down ("Не закрывай меня").

ABBA – Don't Shut Me Down: смотрите видео онлайн

Альбом и "гастроли" ABBA

5 ноября должна состояться премьера нового альбома ABBA – Abba Voyage, в который войдут 10 песен. Виртуальные "гастроли" группы начнутся 27 мая 2022 года. Они будут проходить в построенном зале на востоке Лондона. "Концерты" запланированы 6 дней в неделю.

Что известно о группе ABBA

Этот коллектив создали в 1972 году в Стокгольме.

Он стал одним из самых успешных за всю историю поп-музыки.

ABBA продали более 380 миллионов альбомов и синглов в разных уголках мира.

За время своей карьеры музыканты выпустили 8 студийных альбомов.

В 1974 году они победили на конкурсе Евровидение, где представляли Швецию.

В 1982 году ABBA выпустили последний сингл – Thank You For The Music.

В 2000 году музыканты отказались от контракта на кругосветный тур стоимостью почти 1 миллиард долларов.

