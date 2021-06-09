После секс-скандала Арми Хаммер отправился в реабилитационный центр

Американский актер Арми Хаммер уехал в рехаб после обвинений в каннибализме и изнасилованиях. Сейчас он лечится в реабилитационном центре Флориды от алкоголизма, наркозависимости и сексуальных проблем.

Как сообщают в издании, в реабилитационном центре мужчина находится с мая. Такое решение он принял после того, как он встрял в скандал с обвинениями в каннибализме, БДСМ-экспериментах и изнасилованиях.

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Журналисты добавляют, что о помощи Арми Хаммер попросил свою бывшую жену Элизабет Чемберс, с которой он развелся летом 2020 года по неизвестным причинам. Он пообещал женщине, что останется в рехабе до тех пор, пока полностью не вылечится.

Сейчас адвокат актера и Элизабет пока никак не комментируют ситуацию. Арми Хаммер и прекратил вести свою инстаграм-страницу после первых обвинений женщин.

Что известно о секс-скандале с Арми Хаммером