После признания супруги Чмерковского: Шэрон Стоун заявила, что пережила девять выкидышей

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, что пережила девять выкидышей. На это признание она отважилась после заявления жены Максима Чмерковского.

Известная голливудская актриса и обладательница "Золотого глобуса" Шэрон Стоун поразила фанатов новым признанием. Она рассказала, что потеряла девять детей из-за выкидыша.

Обратите внимание Я не знала, что беременна, – у жены Максима Чмерковского произошел выкидыш

Шэрон Стоун пережила девять выкидышей

Недавно жена Максима Чмерковского рассказала изданию People о пережитых выкидышах. Сообщение об этом рассказе в инстаграме неожиданно прокомментировала актриса Шэрон Стоун. Она призналась, что потеряла девять детей.

"У нас, как у женщин, нет форума, чтобы обсудить глубину этой потери. Я потеряла девять детей в результате выкидыша. Это немало как физически, так и эмоционально, но мы вынуждены чувствовать это, как нечто такое, что нужно переживать наедине и тайно с каким-то чувством неудачи, вместо того, чтобы получить столь необходимое сочувствие и исцеление, в которых мы так нуждаемся", – впервые рассказала актриса.



Комментарий Шэрон Стоун / Скриншот с видео

О чем рассказала супруга Чмерковского

Максим Чмерковский и его любимая Пета Маргатройд трижды потеряли ребенка, но один из этих случаев был особенно трагичен. Тогда танцовщик был в Киеве и судил участников в шоу "Танцы со звездами".

Пета Маргатройд в это время заболела коронавирусом и получила осложнения, из-за которых попала в больницу. Только там ей рассказали о выкидыше. Звезда даже не знала, что была беременна.