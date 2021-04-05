После обвинений в насилии: Олег Кензов рассказал о новой невесте
Украинского певца Олега Кензова ранее обвинила в домашнем насилии его экс-супруга DJ Madonna. Зато теперь артист признался, что у него новая невеста. Прежние отношения он комментировать отказывается.
Источник:"Зірковий шлях"
Известный украинский телеведущий и певец Олег Кензов в новом интервью признался, что сейчас он находится в новых отношениях. У мужчины есть возлюбленная, с которой он помолвлен. Все это происходит на фоне заявлений его бывшей жены о том, что она страдала от домашнего насилия.
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Олег Кензов о личной жизни
В программе мужчина сначала отказывался комментировать нынешние и прежние отношения. Он напряженно и несодержательно отвечал журналистам. Однако уже после того, как выключились камеры, Олег Кензов объяснил свое молчание.
В частности, певец заявил, что не хочет "быть гов**м и унижать человека в ответ". Также он впервые объявил о помолвке с новой возлюбленной.
Послушайте, человек четыре года молчал, а тут залаял. Вот моя женщина, у нее обручальное кольцо на пальце, я ее каждый день бью периодически в голову ногой. Просто крепкий чайник,
– иронично ответил Кензов.
Интервью с Олегом Кензовым: смотрите видео онлайн
Обвинение Олега Кензова в насильственных действиях
- В начале ноября прошлого года бывшая жена артиста DJ Madonna (настоящее имя – Наталья Ярмоленко) поделилась историей, которую долго боялась рассказывать. Однако признания других девушек об отношениях с Олегом ее вдохновили.
- DJ Madonna призналась, что муж ее жестоко избивал несколько раз, делал это даже на глазах у детей. Часто причиной жестокости становилась необоснованная ревность, по словам женщины. Наталья уверена, что Кензов – психопат.
- Тогда Олег отреагировал на заявления экс-супруги. Он заверил, что все это ложь. А женщина просто держит злость на бывшего из-за того, что он "ушел и не умер".
- Также DJ Madonna рассказывала, что не была слабой в браке с музыкантом. Наоборот, она помогала ему, зарабатывала значительно больше, чем певец. Поэтому Олег Кензов пользовался ее "синдромом спасителя".
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