Украинского певца Олега Кензова ранее обвинила в домашнем насилии его экс-супруга DJ Madonna. Зато теперь артист признался, что у него новая невеста. Прежние отношения он комментировать отказывается.

Известный украинский телеведущий и певец Олег Кензов в новом интервью признался, что сейчас он находится в новых отношениях. У мужчины есть возлюбленная, с которой он помолвлен. Все это происходит на фоне заявлений его бывшей жены о том, что она страдала от домашнего насилия.

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Олег Кензов о личной жизни

В программе мужчина сначала отказывался комментировать нынешние и прежние отношения. Он напряженно и несодержательно отвечал журналистам. Однако уже после того, как выключились камеры, Олег Кензов объяснил свое молчание.

В частности, певец заявил, что не хочет "быть гов**м и унижать человека в ответ". Также он впервые объявил о помолвке с новой возлюбленной.

Послушайте, человек четыре года молчал, а тут залаял. Вот моя женщина, у нее обручальное кольцо на пальце, я ее каждый день бью периодически в голову ногой. Просто крепкий чайник,

– иронично ответил Кензов.

Интервью с Олегом Кензовым: смотрите видео онлайн

Обвинение Олега Кензова в насильственных действиях