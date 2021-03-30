Экс-жена певца Олега Кензова DJ Madonna полгода назад объявила, что была жертвой домашнего насилия. После пережитого абьюза она обратилась к психологу и поняла, почему бывший бил ее. По словам женщины, она была спасательницей в отношениях.

На днях DJ Madonna (настоящее имя – Наталья Ярмоленко) провела прямой эфир в инстаграме совместно с психологом Еленой. Именно она помогла блогеру оправиться от пережитого насилия и проанализировать абьюзивные отношения с Олегом Кензовым.

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Почему Олег Кензов бил экс-жену

DJ Madonna сообщила, что в браке с музыкантом не была слабой, а наоборот выбрала роль спасительницы. По ее словам, музыкант пользовался тем, что она пытается ему помочь.

В течение года я находилась в абьюзивних отношениях. Не потому, что я жертва или слабая. А потому, что у меня был синдром спасительницы. С самого начала мне хотелось помочь Олегу, спасти его. И именно это сыграло со мной злую шутку,

– поделилась Наталья Ярмоленко.

Психолог Елена классифицировала тип личности Олега Кензова как психопатический. Такие люди любезно ведут себя в социуме, а с близкими проявляют жесткость. Они не чувствуют стыда, раскаяния и не осознают свои ошибки. Именно поэтому, по мнению психолога, певец до сих пор не извинился за все, что сделал с бывшей женой.

Сейчас в жизни Натальи Ярмоленко все хорошо. Она полностью восстановилась психологически, а вот физически – нет. У женщины повышенное внутричерепное давление.

"После физических травм, которые нанес мне Олег, я не могу нормально летать в самолетах, у меня повышенное внутричерепное давление. Но психологически я полностью восстановилась. И это главное", – подчеркнула экс-жена Олега Кензова.

Сейчас она стремится создать Фонд помощи женщинам, пострадавшим от абьюза, ведь знает, что полиция часто безразлична к жертвам домашнего насилия. По словам DJ Madonna, когда она обращалась за помощью к правоохранителям, они советовали ей нанять охранника.

Напомним, сам Олег Кензов называл заявления экс-жены о домашнем насилии ложью. Он уверен, что женщина так отзывается о нем из-за злости, что он "ушел от нее и не умер".