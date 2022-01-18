После Мальдив и Франции: ведущая Иванна Онуфрийчук улетела в Кению

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук активно путешествует по миру. Недавно звезда побывала на Мальдивах и Франции, а теперь с любимым полетела на сафари в Африку.

Иванна Онуфрийчук обожает путешествия. Ее лента в инстаграме наполнена большим количеством фотографий из разных стран и континентов. Еще один зимний отпуск знаменитость решила провести в Африке.

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Иванна Онуфрийчук на сафари в Кении

В эту зиму ведущая уже наслаждалась теплыми днями на берегу океана на Мальдивах и каталась на лыжах во Франции. Теперь она вместе с любимым Алмазом улетела в Кению. Там супруги побывают на африканском сафари. Это была маленькая мечта Иванны, которая осуществилась именно этой зимой.

Для сафари ведущая выбрала комфортные наряды. Она позировала на камеру в коротких черных шортах и ​​черной футболке. Соединила их с удобными кедами. Среди аксессуаров look знаменитость дополнила маленькой сумочкой через плечо, бежевой шляпой и солнцезащитными очками. Волосы Иванна собрала в хвост сзади, а на лице сделала едва заметный макияж.

Приключения начинаются! Так давно я мечтала о сафари в Африке и так счастлива, что именно сейчас мы сюда приехали! Приглашаю вас со мной в поездку в Кению!

– написала звезда под фото.

Иванна Онуфрийчук в Кении / Фото с инстаграма ведущей

Украинские звезды на отдыхе