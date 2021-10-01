После критики и обвинений: Илона Гвоздева вернется на "Танцы со звездами"

В воскресенье, 3 октября, состоится 5 прямой эфир проекта "Танцы со звездами". К тройке неизменных судей в этом выпуске присоединится хореограф, участница предыдущих сезонов – Илона Гвоздева.

Танцовщица уже неоднократно критиковала новый сезон "Танцев со звездами". В этом году она впервые не вышла на паркет со звездой, а взамен комментирует каждый эфир в своем инстаграме.

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Илона Гвоздева вернется на "Танцы со звездами"

Организаторы шоу сообщили, что приглашенной судьей пятого эфира станет именно Илона. Несмотря на то, что девушка раскритиковала все предыдущие выпуски, она заявляет, что очень счастлива быть среди судей.



Илона Гвоздева – приглашенная судья 5 эфира / Фото с инстаграма "Танцев со звездами"

"Приятно. Для меня честь быть среди жюри в этом проекте", – написала Илона в комментариях под постом.

А зрители отмечают, что надеются на справедливое судейство с ее стороны, а не предвзятое отношение к парам, которые Гвоздевой не нравятся.



Илона Гвоздева – приглашенная судья 5 эфира / Скриншот с инстаграма "Танцев со звездами"

Илона Гвоздева раскритиковала новый сезон "Танцев со звездами"