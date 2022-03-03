После года волокита: Ким Кардашян официально рассталась с Канье Вестом
Источник:Billboard
Светская львица Ким Кардашян объявила, что официально одинока. Следовательно, бракоразводному процессу с Канье Вестом пришел конец. Это произошло 2 марта.
Первые слухи о разводе пары появились в начале января 2021 года. Тогда сообщалось, что пара уже начала процесс оформления документов и нашла адвокатов для урегулирования вопросов.
К слову Ким Кардашян и Канье Вест устроили публичную ссору из-за теток дочери
Уже 2 марта, через год и два месяца в Лос-Анджелесе Ким и Канье развелись. Слушание по процессу развода прошло в онлайн-формате, но Канье Вест не захотел участвовать в нем. Его представлял адвокат. Насчет Ким, вместе с ней была ее адвокат Лаура Вессер.
Известно, что Ким отказалася от фамилии бывшего супруга, поэтому теперь она официально – Ким Кардашян. Суд заявления, разводящего пару, а все более сложные вопросы активов и опеки над детьми он отложил до будущего слушания.
Что известно о разводе пара
- Несмотря на заявления обеих сторон и рассмотрение развода, Канье Вест часто настойчиво просил Ким вернуться к нему.
- Рэпер трижды менял своих адвокатов, и сейчас его представляет юрист, представлявший Николь Янг в процессе развода с Dr. Dre.
- Больше всего споров у пары вызвало разделение опеки над детьми. Сейчас Ким встречается с Питом Дэвидсоном, в то время как у Канье были кратковременные отношения с Джулией Фокс .
- Пара состояла в браке 7 лет, у них осталось четверо детей.