После глубокой депрессии и болезни матери: певица Sonya Kay возвращается на сцену

Украинская певица Sonya Kay на полтора года взяла творческую паузу. Наконец звезда объявила, что возвращается на сцену. Она призналась, что за время отсутствия прошла через немало проблем.

На длительное время из медийного пространства практически исчезла украинская певица Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич). Пресс-служба артистки рассказала о подводных камнях, которые стояли на пути исполнительницы.

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Причины долгой паузы Sonya Kay

25 марта 2020 года стало известно о смерти отца артистки. Звезда призналась, что ей до сих пор не верится, что его не стало.

Так же хочется ему позвонить, поговорить, посмеяться и крепко обнять. Я переслушиваю его голосовые сообщения, перечитываю смс, будто кажется что он рядом, что он здесь и мне становится легче. Для меня он был лучшим отцом, а для моей мамы лучшим мужем! Для меня их отношения были примером, какой должна быть семья!

– рассказала Sonya.

Но кроме потери отца певица столкнулась с глубокой депрессией. Ее вызвала весть о том, что мама Sonya Kay заболела коронавирусом. Девушка почти не появлялась в социальных сетях.

"Врачи сказали, что состояние тяжелое и нам надо надеяться на чудо. Когда я узнала об этом, я рыдала очень долго, но понимала, что я должна быть сильной для мамы и не показывать ей свои настоящие эмоции. На тот момент, когда мы узнали, что мама заболела коронавирусом, у моего мужа был день рождения, мы были в Херсоне и сразу приняли решение поехать в Черновцы! Начали искать лекарства, которые было очень трудно найти, передавали еду в больницу и делали все для того, чтобы мама ни за что не переживала и имела позитивный настрой", – поделилась певица.



Sonya Kay / Фото пресс-службы

Sonya Kay возвращается на сцену

Sonya Kay решила, что наконец-то надо показать себя и вернуться в мир шоу-бизнеса.

Мой отец был моим главным поклонником, и я через боль взяла себя в руки и посвятила 4 месяца работы в студии над новыми треками с моей командой. Мы подготовили мини-альбом с очень крутыми треками, которые, надеюсь, сделают взрыв в музыкальном пространстве,

– поделилась звезда.

К новым трекам Sonya Kay добавится ее особый обновленный стиль: "будем удивлять новыми крутыми образами и стилем. Мы очень долго и усердно работали".

Что известно о творческой паузе Sonya Kay