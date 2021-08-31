На длительное время из медийного пространства практически исчезла украинская певица Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич). Пресс-служба артистки рассказала о подводных камнях, которые стояли на пути исполнительницы.

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Причины долгой паузы Sonya Kay

25 марта 2020 года стало известно о смерти отца артистки. Звезда призналась, что ей до сих пор не верится, что его не стало.

Так же хочется ему позвонить, поговорить, посмеяться и крепко обнять. Я переслушиваю его голосовые сообщения, перечитываю смс, будто кажется что он рядом, что он здесь и мне становится легче. Для меня он был лучшим отцом, а для моей мамы лучшим мужем! Для меня их отношения были примером, какой должна быть семья!

– рассказала Sonya.

Но кроме потери отца певица столкнулась с глубокой депрессией. Ее вызвала весть о том, что мама Sonya Kay заболела коронавирусом. Девушка почти не появлялась в социальных сетях.

"Врачи сказали, что состояние тяжелое и нам надо надеяться на чудо. Когда я узнала об этом, я рыдала очень долго, но понимала, что я должна быть сильной для мамы и не показывать ей свои настоящие эмоции. На тот момент, когда мы узнали, что мама заболела коронавирусом, у моего мужа был день рождения, мы были в Херсоне и сразу приняли решение поехать в Черновцы! Начали искать лекарства, которые было очень трудно найти, передавали еду в больницу и делали все для того, чтобы мама ни за что не переживала и имела позитивный настрой", – поделилась певица.



Sonya Kay / Фото пресс-службы

Sonya Kay возвращается на сцену

Sonya Kay решила, что наконец-то надо показать себя и вернуться в мир шоу-бизнеса.

Мой отец был моим главным поклонником, и я через боль взяла себя в руки и посвятила 4 месяца работы в студии над новыми треками с моей командой. Мы подготовили мини-альбом с очень крутыми треками, которые, надеюсь, сделают взрыв в музыкальном пространстве,

– поделилась звезда.

К новым трекам Sonya Kay добавится ее особый обновленный стиль: "будем удивлять новыми крутыми образами и стилем. Мы очень долго и усердно работали".

Что известно о творческой паузе Sonya Kay