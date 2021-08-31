На длительное время из медийного пространства практически исчезла украинская певица Sonya Kay (настоящее имя – София Хлябич). Пресс-служба артистки рассказала о подводных камнях, которые стояли на пути исполнительницы.
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Причины долгой паузы Sonya Kay
25 марта 2020 года стало известно о смерти отца артистки. Звезда призналась, что ей до сих пор не верится, что его не стало.
Так же хочется ему позвонить, поговорить, посмеяться и крепко обнять. Я переслушиваю его голосовые сообщения, перечитываю смс, будто кажется что он рядом, что он здесь и мне становится легче. Для меня он был лучшим отцом, а для моей мамы лучшим мужем! Для меня их отношения были примером, какой должна быть семья!
– рассказала Sonya.
Но кроме потери отца певица столкнулась с глубокой депрессией. Ее вызвала весть о том, что мама Sonya Kay заболела коронавирусом. Девушка почти не появлялась в социальных сетях.
"Врачи сказали, что состояние тяжелое и нам надо надеяться на чудо. Когда я узнала об этом, я рыдала очень долго, но понимала, что я должна быть сильной для мамы и не показывать ей свои настоящие эмоции. На тот момент, когда мы узнали, что мама заболела коронавирусом, у моего мужа был день рождения, мы были в Херсоне и сразу приняли решение поехать в Черновцы! Начали искать лекарства, которые было очень трудно найти, передавали еду в больницу и делали все для того, чтобы мама ни за что не переживала и имела позитивный настрой", – поделилась певица.
Sonya Kay / Фото пресс-службы
Sonya Kay возвращается на сцену
Sonya Kay решила, что наконец-то надо показать себя и вернуться в мир шоу-бизнеса.
Мой отец был моим главным поклонником, и я через боль взяла себя в руки и посвятила 4 месяца работы в студии над новыми треками с моей командой. Мы подготовили мини-альбом с очень крутыми треками, которые, надеюсь, сделают взрыв в музыкальном пространстве,
– поделилась звезда.
К новым трекам Sonya Kay добавится ее особый обновленный стиль: "будем удивлять новыми крутыми образами и стилем. Мы очень долго и усердно работали".
Что известно о творческой паузе Sonya Kay
- Еще в июне прошлого года звезда объявила, что не будет появляться в медийном пространстве. Она пообещала вернуться осенью 2020 года, и пауза продлилась на больший период.
- Sonya Kay не скрывала, что хочет плодотворно поработать над новыми песнями и клипами. Она попросила о поддержке и терпении от поклонников.
- "На некоторое время я собираюсь сделать паузу, но лишь для того, чтобы мы со своей командой поработали над материалом, который я называю, "бомба-ракета". В настоящее время мы также сделаем паузу для интервью, чтобы полностью погрузится над трудом для материала", – рассказывала тогда артистка.