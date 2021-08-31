На тривалий час із медійного простору практично зникла українська співачка Sonya Kay (справжнє ім'я – Софія Хлябич). Пресслужба артистки розповіла про підводні камені, які стояли на шляху виконавиці.

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Причини довгої паузи Sonya Kay

25 березня 2020 року стало відомо про смерть батька артистки. Зірка зізналась, що їй досі не віриться, що його не стало.

Так само хочеться йому подзвонити, поговорити, посміятись та міцно обійняти. Я переслухую його голосові повідомлення, перечитую смс, ніби здається що він поруч, що він тут і мені стає легше. Для мене він був найкращим батьком, а для моєї мами найкращим чоловіком! Для мене їхні стосунки були прикладом, якою має бути сім’я!

– розповіла Sonya.

Та окрім втрати батька співачка зіткнулась з глибокою депресією. Її спричинила звістка про те, що мама Sonya Kay захворіла на коронавірус. Дівчина майже не з'являлась у соціальних мережах.

"Лікарі сказали, що стан важкий і нам треба надіятись на чудо. Коли я дізналась про це, я ридала дуже довго, але розуміла, що я маю бути сильною для мами й не показувати їй свої справжні емоції. На той момент, коли ми дізналися, що мама захворіла на коронавірус, у мого чоловіка був день народження, ми були в Херсоні й одразу прийняли рішення поїхати в Чернівці! Почали шукати ліки, які було дуже важко знайти, передавали їжу в лікарню і робили все для того, щоб мама ні за що не переживала і мала позитивний настрій", – поділилась співачка.



Sonya Kay / Фото пресслужби

Sonya Kay повертається на сцену

Sonya Kay вирішила, що нарешті треба показати себе й повернутися у світ шоу-бізнесу.

Мій батько був моїм головним шанувальником, і я через біль взяла себе в руки й присвятила 4 місяці роботи у студії над новими треками з моєю командою. Ми підготували мініальбом з дуже крутими треками, які, сподіваюсь, зроблять вибув в музичному просторі,

– поділилась зірка.

До нових треків Sonya Kay додасться її особливий оновлений стиль: "Будемо дивувати новими крутими образами та стилем. Ми дуже довго та старанно працювали".

Що відомо про творчу паузу Sonya Kay