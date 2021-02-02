6 лет назад страшная автокатастрофа унесла жизнь талантливого украинского музыканта Андрея Кузьменко. Артист умер, однако его хиты мы помним до сих пор. Редакция Showbiz 24 подготовила для вас подборку знаменитых треков, которые до сих пор звучат в разных уголках Украины.

Источник: 24 канал

В течение 26 лет Андрей Кузьменко был бессменным лидером группы "Скрябин". Он стал автором десятков "вечных" песен, которые поют поколениями. Также артист написал несколько книг. В частности, роман "Я, Победа и Берлин", по которому сняли фильм, презентуют в 2021 году. Журналисты Showbiz 24 предлагают вспомнить лучшие синглы музыканта, которые принесли ему известность.

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Творчество Андрея Кузьменко многогранно, о нем можно рассказывать долго. Кузьма был тем человеком, который успевал везде: выступал в разных городах Украины, уделял время семье, активно помогал во время Евромайдана, на войне на Донбассе, записывал новые треки и писал книги.

Андрей не стеснялся высказывать собственное мнение, имел прекрасное чувство юмора и смотрел на мир с оптимизмом. За время своего творчества он успел оставить бессмертные композиции, благодаря которым всегда будет в памяти своих преданных слушателей.

В день годовщины смерти легендарного артиста мы подготовили для вас несколько его самых популярных хитов, которые актуальны даже через 6 лет после того, как Кузьма отошел в вечность.

Лучшие хиты Скрябина"

"Скрябин" - "Спи собі сама": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Старі фотографії": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Мовчати": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Місця щасливих людей": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Маршрутка": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Випускний": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Кинули": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Мам": смотрите видео онлайн

"Скрябин" – "Люди, як кораблі": смотрите видео онлайн

Что известно о смерти Андрея Кузьменко

2 февраля 2015 года около 8:20 Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии. Это произошло вблизи села Лозоватка Днепропетровской области. Столкнулись внедорожник, за рулем которого находился музыкант, и молоковоз. От полученных травм лидер группы "Скрябин" погиб на месте аварии. Тогда травмы получили еще 2 женщины, водитель молоковоза не пострадал.

Накануне смерти, 1 февраля, Кузьма дал последний концерт в Кривом Роге. Тогда коллектив "Скрябин" выступил во Дворце молодежи и спорта. Прощание с легендарным исполнителем состоялось в Преображенской церкви во Львове. Андрея похоронили на Брюховицком кладбище (возле Львова) в семейном склепе Кузьменко.

17 августа 2020 года, в день рождения Андрея Кузьменко, президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ о присвоении ему звания Героя Украины.