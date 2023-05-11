Сменила платье прямо на сцене: участница Польши поразила эффектным выступлением на Евровидении-2023

Певица Blanka, представляющая в этом году Польшу на Евровидении, очаровала публику во время своего выступления во втором полуфинале конкурса. Артистка даже успела сменить образ прямо на сцене.

Отметим, что Бланка Стайков – 23-летняя певица и модель из Щецина. Она начала заниматься музыкой с детства и выпустила дебютный сингл Strong Enough в 13 лет, передает 24 Канал.

К теме Смотрим Евровидение-2023 вместе: онлайн-трансляция второго полуфинала конкурса

Выступление Blanka на Евровидении-2023

Девушка предстала на главной сцене конкурса в эффектном платье с градиентом розового и оранжевого цвета. К образу она добавила блестящую перчатку, которая переходила в шарф.



Blanka на сцене Евровидения-2023 / Скриншот с видео

У Blanka была команда танцовщиков, которые сделали номер очень ритмичным, энергичным и красивым.

В конце песни девушка появилась в другом платье. Это выглядело очень эффектно и очаровало публику. Они выкрикивали и аплодировали.



Blanka на сцене Евровидения-2023 / Скриншот с видео

На Евровидении-2023 Blanka спела чувственную песню Solo.

Евровидение-2023 второй полуфинал – Польша – Blanka – Solo: смотрите видео онлайн

О чем песня? Она об осознании собственной независимости и достоинства. Девушка выходит из отношений, над которыми работает только она, и понимает, что ей лучше одной.

Перевод песни Blanka – Solo:

Дорогой.

Это какое-то безумие.

Как еще это сказать?

С тобой я потеряла смысл.

Дорогой.

Что с тобой случилось?

Я думала, что я знаю тебя.

Но теперь пора посмотреть правде в глаза.

Ты то горячий, то холодный.

Высокий и низкий.

Не оставляешь в покое мои мысли

Нет, нет, нет, все не так.

Позвольте мне объяснить.

Теперь я лучше сама, сама, сама

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не подвожу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я танцую сама

Скажи мне

Стоило ли оно того

Играть со мной в грязные игры

Но кто теперь будет смеяться, милый?

Смотри на меня

Все на меня смотрят.

Бьюсь об заклад, ты сожалеешь об этом

О том, что происходит.

Ты то горячий, то холодный

То высоко, то низко.

Сбиваешь меня с толку

Нет, нет, нет, все не так.

Позвольте мне объяснить.

Теперь я лучше сама, сама, сама

Я никогда не подведу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не подвожу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я буду танцевать, соло

Нет, нет, я пойду сама

Да, лучше, лучше, смотри на меня

Ибо я знаю, как отпустить

Я сделаю это, сделаю это сама

О нет, я пойду сама

Да, лучше, лучше, смотри на меня

Ибо я знаю, как отпускать

Итак, ясно, что я

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не подвожу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Покажу тебе, что ты теряешь

Теперь я лучше сама, сама

Я никогда не подвожу, диди

Теперь я покажу тебе, покажу тебе

Как я танцую, соло.

К слову, второй полуфинал Евровидения-2023 11 мая ведущая Юлия Санина ведет в компании тех же британок – Алиши Диксон и Ханны Веддингем. С последней у них получился патриотический сине-желтый образ. Какой образ был у Юлии Саниной на Евровидении-2023 – смотрите здесь.