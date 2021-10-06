Поломанные цветы и выброшенные кроссовки: муж Кухар рассказал об "итальянской" ссоре с женой

Муж Екатерины Кухар Александр Стоянов рассказал об одной из эмоциональных ссор с женой. Танцор поделился, что в тот день он поломал цветы от фана балерины, а она выбросила его кроссовок.

Украинский танцор Александр Стоянов около 12 лет находится в отношениях с примой-балериной и судьей "Танцев со звездами". За это время у пары не раз возникали конфликты. Сам Александр называет свою семью "итальянской".

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Одна из ссор Стоянова и Кухар

Хореограф рассказал, что однажды он оставил кочан от съеденного яблока на столе. Это и стало поводом для конфликта.

Тут заходит Катя. И такая: "Что это?! Выкинь". Ее это раздражает, это ее любимый стол,

– заметил мужчина.

Александр в ответ жене раздавил кочан, испачкав стол. Зато балерина испачкала огрызком новые кроссовки мужа. "Я сказала: выбрось", – заявила тогда Кухар. На этом ссора пары не закончилась. Стоянов увидел розы Екатерины от поклонника и начал ломать их одну за другой.

Она не выдерживает, хватает кроссовок и через окно его. Я встаю, беру ее кроссовок и в окно. "Беги", – говорю. Она говорит: "Все, ты меня достал!"

– поделился деталями артист.



Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

После этого Александр Стоянов собрал вещи и поехал в гостиницу. Уже в номере услышал звонок. Так и примирились супруги.

"Звонок от Кати. Она же спать не может без меня: "Ты где?". Я такой: "В гостинице". Она: "Приехать не хочешь?"– "Еду"", – рассказал танцор.

Отметим, Александр Стоянов и ранее рассказывал, что его жена "умеет выносить мозг". Но несмотря на это он подмечал, какая она заботливая. Артист взамен помогает Екатерине Кухар с домашними делами: "Я делаю ее жизнь, ее быт значительно легче. Я помогаю, чтобы она не тратила время на то, что ей не надо".