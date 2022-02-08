Полмиллиона просмотров: выступление дочки Меладзе на "Голосе" на первом месте в трендах ютуба

17-летняя Лия Меладзе пришла на "Голос страны", развернула четырех тренеров и взорвала украинский ютуб. Видео ее выступления оказалось на первом месте в трендах ютуба.

Всего за полтора суток видео с выступлением дочери Константина Меладзе на "Голосе страны" посмотрели более полумиллиона пользователей, почти 600 тысяч, информирует 24 канал. Так, в трендах ютуба она обошла Дмитрия Комарова с его свежим выпуском "Мира наизнанку" из Эквадора и 2 выпуск кулинарного шоу "МастерШеф. Битва сезонов".

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Реакция дочки Меладзе на первое место в трендах ютуба

Что происходит?

– удивилась Лия в своих инстаграм-сторис.

Выступление Лии Меладзе на "Голосе страны" в трендах ютуба / Скриншот

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Реакция сети на триумф дочери Меладзе

В комментариях среднюю дочь Константина Меладзе засыпают только комплиментами – кто-то за вокал, кто-то за красоту и простоту, которую она сохранила несмотря на безумную влиятельность своего отца:

"Молодчина, очень хорошо спела";

"Девочка очень понравилась, голос замечательный";

"Какое золотце! Улыбается каждому, кто поворачивается, красивая, светлая";

"Вообще не вызывает негативных эмоций несмотря на звездное происхождение. Милая и воспитанная девочка";

"Лия талантливая девочка. Запела так нежно и чувственно. Несмотря на знаменитого папу, очень скромная";

"Странно, что не избалованная, не с гнилой душой. Хорошая девушка".

Лия Меладзе на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

Примечательно, что новая супруга Константина Меладзе Вера Брежнева тоже поддержала Лию. В инстаграм-сторис певица опубликовала видео с ее выступления на "Голосе страны" и написала: "Гордимся нашей девочкой".

Правда, ранее дочь Меладзе признавалась, что вообще не общается с мачехой Верой Брежневой . Когда она остается на выходные у папы, то проводит время только с ним, без его новой жены.

Вера Брежнева поддержала дочь Меладзе на "Голосе" / Фото из инстаграм-сторис