Полякова, Никитюк и другие звезды поблагодарили защитников в ВСУ: видео пронизывает до слез

Украинские звезды, среди которых Оля Полякова, Маша Ефросинина, Леся Никитюк, записали видеообращение в ВСУ. Они поблагодарили военных за то, что они нас защищают.

Украинские знаменитости решили поднять боевой дух защитников. Они записали видеообращение, умиляющее до слез.

Смотрите также Маша Ефросинина объяснила, почему записывает видеообращение на русском: "Не умею переводить эмоции"

Звезды поблагодарили защитников

В видео появились украинские певицы, актрисы – Маша Ефросинина, Оля Полякова, Леся Никитюк, Даша Астафьева, Соня Плакидюк, Елена Кравец, Юлия Санина. Они обратились к каждому бойцу ВСУ.

Я знаю, что ты сейчас там, в самом аду. Знаю, что все эти дни войны ты защищаешь мать, свою жену, своих детей, свою землю, меня. Я знаю, что впереди у тебя страшные бои, что ты устал, что сам получил ранение и уже увидел много смерти и потерял собратьев. Но я хочу, чтобы ты знал – твоя дочь учит тебе стишок и рисует рисунки, чтобы встречать тебя в день победы,

– сказали в видео звезды.

"Твой сын гордится тобой, но когда видит, как плачет твоя жена, обнимает ее и становится твоей лучшей копией. Твоя мать молится за тебя вместе со всей страной. Женщины со всего мира мечтают познакомиться с тобой, если твое сердце не занято. Мужчины со всего мира спрашивают себя: есть ли у них такая отвага, такая сила, чтобы защитить свою землю... Вся Украина работает в тылу, чтобы ты отодвигал ее поддержку, улыбнись прямо сейчас. Я верю в тебя, я горжусь тобой, я жду тебя. Я держу тебя за руку, я так благодарна тебе", – добавили они.

Украинские звезды поблагодарили ВСУ:

"Наши защитники! Наши ВСУ! Мы так благодарны вам за то, что будучи в самом аду, вы защищаете нашу землю и оберегаете нас. Гордимся вами! Верим в вас! Мысленно обнимаем каждого! Молимся за вас всей Украиной. И очень ждем вашего возвращения домой. Живыми, здоровыми, и с победой", – добавили звезды под видео.

Реакция сети

В комментариях украинцы также присоединяются к звездам и просят защитников возвращаться домой живыми: