Полякова, которая плакалась из-за разлуки с мужем, намекнула, что приедет в Украину без детей

Из Украины Оля Полякова сбежала еще в марте. Долгое время она жила во Франции на вилле россиянки Ники Белоцерковской, но сейчас в США. После концертного тура певица планирует вернуться в Украину, правда, без дочерей.

С 19 по 29 мая у Оли Поляковой запланированы гастроли в США, где она будет собирать деньги для своей команды и ВСУ. После благотворительной инициативы певица хочет приехать в Украину, ведь ужасно соскучилась по мужу.

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Оля Полякова вернется в Украину без детей

Артистка не скрывала, что разлука с мужем Вадимом дается ей очень тяжело, ведь почти за 20 лет брака она "никогда не была одна". Однако встреча с любимым – не единственная цель ее приезда. В своем инстаграме она провела большой сбор на турникеты для военных, которые пришлось заказывать из Китая. Так что привести их в Украину хочет лично.

Однако домой Полякова улетит сама – ни 17-летнюю Машу, ни 10-летнюю Алису она с собой не возьмет. Звездная мама ужасно боится за их безопасность.

Я приеду сама совсем скоро, потому что хочу уж очень увидеть своего мужа – это первое. Я хочу еще дать концерты какие-нибудь. Не знаю, когда можно будет привезти детей. Сегодня будто все в Киеве спокойно, но видишь, что берет и прилетает,

– поделилась Оля Полякова.

Оля Полякова с дочками Машей и Алисой: фото

"У моего близкого друга Артема было прямое попадание рядом с его домом. Если бы не этот дом, то прилетело бы прямо ему в окна. Поэтому детей я еще не готова привезти сюда", – добавила певица.

Оля Полякова, когда выезжала с детьми за границу, уговаривала мужа бежать из Украины . Однако тот был категорически против и сказал: "Эта страна дала мне все, я не оставлю ее в этот момент. Ты забирай детей, спасай, а я останусь".

Звезда не уточнила, с кем и где планирует оставить дочерей. Вероятно, с мамой, которая жила в России, но в результате уехала за границу.

Ранее Оля Полякова рассказывала, что без няни и домработницы ее девушки стали самостоятельнее – сами моют посуду, пылесосят, поэтому, возможно, бабушка не откажется посидеть с внучками, пока дочь будет в Украине.