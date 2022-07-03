Откровенный террор – Полина Неня наехала на Тину Кароль, которая хочет "ликвидировать" Лободу

Журналистка и издатель Полина Неня сколотила сеть против Тины Кароль. Она уверена, что с 2014 года певица ведет войну с талантливыми артистками, чтобы оставаться номер один в Украине. В частности с экс-гастролершой Лободой.

По мнению Полины Нени, последние восемь лет Тина Кароль делает все, чтобы оставаться "единственной звездой" украинского шоу-биза и пытается ликвидировать коллег. Она назвала ее "главной народной артисткой", которая конкурирует только сама с собой. Журналистка убеждена, что певица ведет свою войну даже сейчас, во время полномасштабного вторжения России, вместо того, чтобы быть с артистами одним культурным фронтом.

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Полина Неня "наехала" на Тину Кароль через Лободу

Откровенно неприятно наблюдать все эти попытки Тины Кароль ликвидировать любую популярную талантливую артистку в Украине. Дорогие коллеги, с 2014 года у нас в стране одна народная любимица, а остальные всегда недостаточно искренние, недостаточно украинские, недостаточно достойные, хотя они ни разу не нарушали закон Украины, продолжая петь, творить и платить налоги здесь,

– возмутилась Полина Неня.

Она считает, что Кароль "сеет зерна раздора внутри страны", пиарится "за счет других, гораздо более популярных имен". Здесь Неня имела в виду Светлану Лободу. Она убеждена, что на благотворительных концертах для ВСУ та собирала бы минимум суммы в пять раз больше.

"Устраивается откровенный террор, закрывается доступ к СМИ и концертным площадкам… Мы удивляемся, как так зомбируются другие, но тут же зомбируемся сами", – написала Полина Неня.

Добавим, Полина Неня вспомнила слова Тины Кароль о "возвращении под селфи", которые она сказала, комментируя запрет русской музыки, и заявила, что таким образом та попыталась потопить Лободу.

"Регулирование российских песен немного, возможно, притушит ту пыль, сдержит перебежчиков, которые так лукаво возвращаются под селфи к своей Родине", – высказывалась Тина Кароль в конце июня, через несколько дней после того, как Лобода приезжала в разрушенный Ирпень.

Как отреагировала Лобода

Ценю твою поддержку. Люблю и уважаю смелых и умных людей,

– ответила Лобода Нени в комментариях.

Скриншот из инстаграма Полины Нени