Пол Маккартни на концерте в США вышел на сцену с украинским флагом

Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поддержал Украину на своем концерте. На выступлении в США он вышел на сцену с большим сине-желтым флагом.

Мировые звезды продолжают поддерживать Украину. На днях Анджелина Джоли приезжала во Львов, где пообщалась с переселенцами, а теперь британский музыкант Пол Маккартни выразил свою поддержку на концерте.

Смотрите также Анджелина Джоли о своем визите во Львов: "Горжусь стойкостью и мужеством украинского народа"

Пол Маккартни спел с украинским флагом

Музыкант давал концерт в США. В рамках мирового тура Got Back он выступил в Спокане, Вашингтон. Там вышел на сцену с украинским флагом в руках.

Ранее Пол уже выразил свою поддержку украинскому народу. От имени The Beatles он опубликовал фото, сделанное в 2008 году во время концерта группы на Майдане Незалежности в Киеве.

Помню, как мы выступали перед нашими украинскими друзьями на Майдане Незалежности в 2008 году. Мы думаем о них в эти трудные времена. Мы присылаем им свою любовь и поддержку,

– написал тогда музыкант.

Как мировые звезды поддерживают Украину: последние новости