Пол Маккартни на концерте в США вышел на сцену с украинским флагом
Источник:Independent
Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни поддержал Украину на своем концерте. На выступлении в США он вышел на сцену с большим сине-желтым флагом.
Мировые звезды продолжают поддерживать Украину. На днях Анджелина Джоли приезжала во Львов, где пообщалась с переселенцами, а теперь британский музыкант Пол Маккартни выразил свою поддержку на концерте.
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Пол Маккартни спел с украинским флагом
Музыкант давал концерт в США. В рамках мирового тура Got Back он выступил в Спокане, Вашингтон. Там вышел на сцену с украинским флагом в руках.
Ранее Пол уже выразил свою поддержку украинскому народу. От имени The Beatles он опубликовал фото, сделанное в 2008 году во время концерта группы на Майдане Незалежности в Киеве.
Помню, как мы выступали перед нашими украинскими друзьями на Майдане Незалежности в 2008 году. Мы думаем о них в эти трудные времена. Мы присылаем им свою любовь и поддержку,
– написал тогда музыкант.
Как мировые звезды поддерживают Украину: последние новости
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