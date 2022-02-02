Покупаю одежду для ребенка, которого у меня нет, – Кара Делевинь огорошила признанием
Источник:The Sunday Times
Английская актриса и модель Кара Делевинь дала новое интервью, в котором огорошила откровенным признанием. Девушка "манифестирует" ребенка.
Кара Делевинь умеет удивлять поклонников неожиданными заявлениями. Так и случилось во время интервью знаменитости, которое появилось в сети совсем недавно.
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Кара Делевинь о ребенке
Актриса покупает одежду для ребенка, которого у нее нет, и верит, что такой манифест в будущем поможет ей стать мамой.
Я покупаю детскую одежду для своего малыша, которого не существует. Особенно мне нравится детская обувь. Она разбивает сердце. На днях была на шопинге, приобрела маленькие кроссовки Air Jordan фиолетового цвета с изображением льва. Я манифестирую,
– поделилась Делевинь.
Кара не скрывает своих чувств как к девушкам, так и к парням. Девушка открыта с публикой и не скрывает сексуальную ориентацию: "Я думаю, что я бы гораздо меньше себя ненавидела и стеснялась себя, если бы у меня был кто-то. Единственный плюс заключается в том, что теперь это дает мне стимул открыто говорить об этом и облегчать жизнь людей".
Личная жизнь Кары Делевинь
- В марте 2018 года актрису застукали за страстным поцелуем с дочерью Майкла Джексона Пэрис. Это произошло во время их свидания в Лос-Анджелесе.
- Но роман между девушками длился недолго. В августе того же года Кару Делевинь сфотографировали за поцелуями с Эшли Бенсон. Актрисы обнимались и целовались в лондонском аэропорту. Через месяц Эшли подтвердила слухи о лесбийских отношениях.
- В мае 2020 года Кара разорвала отношения с избранницей. Впоследствии она заявила, что испытывает влечение к людям независимо от их пола.
- На День влюбленных-2021 Делевинь заметили с младшим сыном Уилла Смита. 29-летняя актриса и 23-летний Джейден нежно целовались. Тогда парень подарил ей букет из десятков красных роз.