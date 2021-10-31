Пока Осадчая в Берлине: Юрий Горбунов впервые засветил лицо младшего сына

Многодетная мама Катя Осадчая отправилась на съемки в Берлин. В Киеве с сыновьями остался звездный отец Юрий Горбунов. Он показал, как справляется с двумя малышами и впервые засветил лицо младшего Даниила.

Супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов достаточно откровенны с публикой, однако лишь в тех аспектах, которые касаются их самих. Родных и сыновей они старательно скрывают от журналистов и камер.

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Лицо старшего Ивана пара не показывала, пока ему не исполнилось 3 года. Та же история могла повториться с младшим Даниилом, если бы не шоумен. В своем профиле с миллионной аудиторией он распространил домашний кадр, на котором засветил черты 2-месячного малыша.

Юрий Горбунов показал, как перед отъездом на генеральный прогон 9 выпуска "Танцев со звездами" кормил Даниила из бутылочки. В этом ему помогал 4-летний Иван. Звездного папу с сыновьями сфотографировали так, что в кадр попало лицо крохи.

Папа даже глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на "Танцы",

– подписал Юрий Горбунов.



Юрий Горбунов с сыновьями / Фото из инстаграм шоумена

За считанные часы трогательное фото набрало около 15 тысяч лайков. Одни фаны засыпали Горбунова комплиментами и приятными пожеланиями. Другие же заметили, что он засветил лицо сына Даниила, который похож на Катю Осадчую:

"Ивана до трех лет не показывали, а Даниила уже можно";

"Старший сынишка похож на папу, меньший – на маму";

"Как приятно смотреть на такого отца и милых сыночков";

"Божьих благословений вашей дружной семье";

"Молодец, пример для многих";

"Какая радость! Родительская любовь и надежда".