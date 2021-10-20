Пока мама на съемках, – Юрий Горбунов показал, как проводит время с сыном
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
Пока Екатерина Осадчая посещает светские мероприятия, где снимает телесюжеты со знаменитостями, Юрий Горбунов находится дома с сыновьями. Мужчина признался, что давно мечтал о таком.
Ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают двух совместных сыновей. Они невероятно счастливы быть вместе в уютном загородном доме и наслаждаться временем с детьми.
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Новые фото Юрия Горбунова с сыном
Осадчая не засиживалась в декрете и через несколько дней вернулась к работе. Сейчас она часто бывает на съемках и, когда у Юрия есть свободное время, именно он остается дома с детьми.
На фотографиях, которые звездный папаша распространил в сети, он изображен в гостиной вместе со старшим сыном Иваном. Пока Даниил спал, они решили порисовать. Горбунов искренне улыбался и просто получал удовольствие от момента.
Пока мама на съемках, папа с сыновьями на хозяйстве. Очень долго мечтал об этом!
– написал Юрий в публикации.
Юрий Горбунов с сыном / Фото с инстаграма ведущего
Сын Юрия Горбунова / Фото с инстаграма ведущего